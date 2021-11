Cum sa te adaptezi traiului la comun cu necunoscuti

In cazul in care ai inchiriat un apartament cu mai multe persoane si ti-ai asumat de la inceput statutul de colocatara, e important sa accepti pana la final aceasta conventie. Chiar daca dintr-odata nu te mai regasesti intr-un camin in care te intersectezi la baie cu mai multe persoane, iar la bucatarie cineva te intreaba mereu reteta preparatului de pe aragaz, ar fi bine sa te inarmezi cu rabdare, iar in loc sa accentuezi diferentele, sa cauti zi de zi punti de legatura.E drept, ajungi sa inchiriezi o locuinta alaturi de necunoscuti atunci cand esti nevoita: fie trebuie sa eliberezi camera din vechea chirie, fie nu iti mai permiti financiar sa suporti singura plata unei garsoniere sau, daca esti studenta, pentru ca nu ai mai prins loc in camin. Cert e ca nu esti singura care gaseste o oferta pe grupuri online de chirii si care, dupa o vizionare, accepta sa devina colega de apartament cu mai multi necunoscuti.Iata ce ai putea face pentru ca adaptarea la traiul in comun sa fie una suportabila si sa te intorci cu drag la noua casa dupa job sau de la facultate.In primul rand, va puteti pune de acord sa dati o nota de personalitate noii locuinte. Inainte de acest proces, este esential sa igienizati spatiul, chiar daca totul pare curat. E o metoda de precautie, mai ales daca vreunul dintre voi are alergii, iar vechii chiriasi au avut animale de companie. Totodata, acum e un moment potrivit pentru a trasa cateva sarcini comune si a fixa un program de curatenie saptamanala, in alternanta, in spatiile comune. Dupa aceasta etapa, puteti coopera pentru a va transforma locuinta intr-un camin prietenos, sa achizitionati cateva lucruri marunte, care nu necesita un buget mare, cum ar fi covorase pentru baie , cateva plante si decoratiuni. In rest, fiecaruia dintre voi ii revine sarcina de a-si amenaja camera dupa bunul plac.Depinde de tine cat de mult permiti interactiunea cu ceilalti, insa chiar si ca simpli colocatari, e de preferat sa cultivi relatii bazate pe respect, iar libertatea ta sa inceteze in punctul in care o incalca pe a celuilalt. De exemplu, chiar dacă iti place un anumit gen de muzica, asta nu inseamna ca la bucatarie, in momentul in care sunt mai multe persoane in camera, poti impune o anumita ambianta, mai ales daca nu ai cerut permisiunea.Nu exclude posibilitatea de a desfasura si activitati comune, nu doar de natura gospodareasca, cum ar fi gatitul unui desert sau o cafea savurata pe balconul locuintei. Pana la urma, fara a-ti fi prieteni, colegii de apartament sunt primele persoane din imediata proximitate, care te vor ajuta in caz de nevoie. Totodata, exista o probabilitate destul de ridicata sa faci cursuri online si telemunca, astfel incat vei petrece cea mai mare parte a zilei in casa si e ciudat sa te simti mereu inconjurata de straini si stinghera. Asadar, aceste bariere trebuie depasite, pentru o atmosfera cat mai placuta acasa.Sursa foto: Unsplash.com