Cum scapi rapid de mirosul de tigara din casa!

Ai nevoie doar de portocale, lamaie si orice alte citreice doresti. Cu cat mai multe, cu atat mai bine.Curata citricele de coaja si adauga cojile intr-un borcan sau intr-o vaza cu flori. Pastreaza recipientul respectiv in camera in care s-a fumat, sau inca se fumeaza.Cojile de citrice vor atrage fumul de tigara in aproximativ doua ore si vor curata aerul din camera.Daca mirosul de tigara s-a raspandit in toata casa, va fi necesar sa pui cate un bol in fiecare incapere pentru a avea efectul dorit.Pentru a nu arunca pulpa de citrice ramasa in urma curatarii fructelor, adaug-o in blender si transform-o in suc. Daca nu-l poti bea pe totul, congeleaza restul de suc si scoate-l ori de cate ori simti nevoia sa bei ceva fresh.