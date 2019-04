Cum se scrie corect: Pasti sau Paste

Pasti este pluralul de la Paste si este un cuvant de origine ebraica, care vine din Pascha si inseamna trecere. Acest cuvant este la egipteni si este o sărbătoare a azimilor ce are loc în fiecare an. Aceasta are ca scop menținerea vie a amintirii evreilor ce au trecut Marea Roșie a exilului. Aceasta avea loc odată cu prima lună plină de după echinocțiul de primăvară. Această sărbătoare nu are nicio legătură cu creștinismul și nici cu sărbătorile Pascale din zilele noastre însă același cuvânt, „Pascha”, a fost folosit mai târziu pentru a descrie ceea ce numim astăzi pască.Alți cercetători sunt de părere că pasca era jertfa, și anume mielul sacrificat. Așadar, Paști este pluralul cuvântului Paște.De exemplu, dacă transmitem o urare și ne referim la sărbători, scriem „sărbătorile de Paști”. Dacă vrem ca totul să fie la singular, spunem „sărbătoarea de Paște”. Ambele forme sunt, după cum putem vedea, corecte, și de aceea putem să transmitem urările în ce mod ne dorim, fără vreo reținere sau dilemă.