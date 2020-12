Cum se simte asistenta Mihaela Anghel dupa vaccinul anti-COVID

Asistenta a marturisit ca procedura nu a fost dureroasa si nu a avut niciun efect advers. Ea ii indeamna pe romani sa se vaccineze pentru a pune capat acestei pandemii.„Cred că a fost cea mai mare emoție. Am fost foarte privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din țară. Eu am primit primul pacient. Nici nu știam cu ce ne confruntăm, ne așteptam la ce e mai rău, dar încercăm să ne obișnuim. Suntem și mai afectați cu pierderea pacienților. Nu s-a întâmplat în toți acești ani să avem un raport așa mare de decese. Nu am știu cum să reacționez. Nu am întrebat de ce am fost aleasă. Nu a durut absolut deloc. Este cel mai nedureros vaccin făcut până acum. Românilor le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze. Simt și sper să fie sfârșitul acestei pandemii”, a declarat asistenta Mihaela Anghel după ce a primit prima doză de vaccin anti-COVID-19.