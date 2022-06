Cum te feresti de falsii recenzorii. Ce acte trebuie sa verifici ca sa te aisguri ca nu ai de-a face cu impostori

Mare atentie pe cine primesti in casa. Autoritatile atrag atentia romanilor care nu s-au autorecenzat, iar acum vor trebuie sa participe la interviurile pe care recenzorii le realizeaza pe teren. Exista si impostori care pot bate la usa ta sub pretextul ca sunt recenzori. Nu le prezentati insa niciun document persoanelor care va cer acest lucru, deooarece recenzorii nu au nevoie de documente, a avertizat Vladimir Alexandrescu, purtătorul de cuvânt al Institutului Național de Statistică.Recenzorul trebuie să fie însoțit de președintele sau administratorul blocului. Acesta trebuie să prezinte legitimația sau să o aibă la vedere."Nu cetățenii trebuie să se legitimeze cu un document în fața recenzorului, ci recenzorul trebuie să prezente atât legitimația, cât şi un act de identitate care să coincidă cu datele înregistrate pe legitimație. Nu trebuie prezentat niciun fel de act care să dovedească una dintre afirmațiile pe care le faceți, nici în ceea ce privește identitatea, nici locuință, nici întrebări de natură personală care sunt cuprinse în chestionar, cum ar fi nivelul de studii, zona profesională în care lucrează", a explicat Vladimir Alexandrescu."Recenzarea poate avea loc în orice spațiu adecvat pentru preluarea de informații. Chestionarul nu se face pe hârtie, ci pe tabletă. Ca atare, se poate face la intrarea în locuință, la intrarea în bloc, în curtea imobilului sau locuinței respective. Nu este recomandat ca recenzarea să aibă loc în interiorul locuinței pentru a elimina orice fel de suspiciune privind intenția comiterii unor fapte care să lezeze persoana recenzată. Primul lucru pe care trebuie să îl facă cetățeanul, dacă are semne de întrebare, este să nu ofere documente și să semnaleze incidentul organelor abilitate să investigheze", a mai precizat purtătorul de cuvânt al INS.