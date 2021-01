Cum trebuie sa oferi un cadou pentru a te asigura ca este bine primit?

Fiecarui om ii place sa primeasca si sa ofere cadouri. Partea mai putin placuta este procesul de alegere, care de multe ori pare a fi infernal. In ciuda faptului ca exista extrem de multe site-uri destinate exclusiv vanzarii de cadouri si a numeroaselor surse de inspiratie, inca exista o multime de oameni care nu reusesc sa trezeasca acele sentimente reale de multumire in momentul in care ofera ceva.In primul rand, trebuie sa iti fixezi niste criterii atunci cand il cumperi.- Sa fie un cadou echilibrat din punct de vedere al costurilor. Nu este bine sa fie nici foarte scump, nici foarte ieftin;- Sa aiba o nota personala. Una dintre greselile facute de majoritatea oamenilor atunci cand achizitioneaza un cadou este faptul ca se gandesc la un obiect impersonal. O sticla de vin, o ciocolata sau un parfum pot fi apreciate, insa nu pot crea amintiri memorabile;- Sa spuna o poveste. Cadoul perfect trebuie sa spuna o poveste si sa fie strans legat de relatia pe care o ai cu persoana careia i-l oferi. Tocmai de aceea, este bine sa optezi mai degraba pentru cadouri personalizate (, tablouri sau diverse alte opere de arta), sa faci singur produsul sau sa alegi experiente. Un bilet la teatru, la film sau o experienta culinara la care este obligatoriu sa participi si tu, pot genera amintiri de neuitat;- Sa fie ambalat corect. Ambalajul are si el importanta lui. Este bine sa folosesti un ambalaj usor de desfacut, care protejeaza foarte bine cadoul si spune, la randul sau, o mica poveste;Daca alegi totusi sa oferi vin, ciocolata sau un cos cadou cu o multime de elemente impersonale, strecoara si o felicitare, o poza sau ceva reprezentativ care sa aminteasca de tine.De multe ori, importanta cadoului este data de modul in care acesta este oferit. In fiecare parte a lumii exista reguli privind modul in care trebuie sa fie oferit un dar. O buna parte dintre aceste reguli sunt comune, insa:- Cadoul trebuie sa fie oferit personal. Chiar daca exista o multime de solutii de livrare a cadoului, prezenta celui care ofera este esentiala;- Momentul in care se ofera un cadou trebuie sa fie insotit de un zambet, iar destinatarul trebuie sa fie privit in ochi;- Este important ca orice cadou sa fie oferit cu doua maini. In felul acesta poti scapa de riscul de a-l oferi gresit. In China sau Japonia, spre exemplu, oferirea unui cadou cu o singura mana este considerata a fi jignire. In India sau in tarile arabe, oferirea cu mana stanga este o reala jignire;Rezumand, este bine sa oferi cadourile din tot sufletul, indiferent ca sunt scumpe sau ieftine,. Ceea ce conteaza este sa arati ca iti pasa si sa te preocupe modul in care achizitionezi si oferi un dar.