Cutremur devastator in Japonia. Peste 200 de morti

Cutremurul s-a produs la orele 07.58 (luni, 01.58 ora Romaniei) in apropiere de Osaka, la o adancime de 15,4 kilometri. Numeroase persoane au fost ranite iar autoritatile din regiunea Osaka se tem ca mai multe persoane si-au pierdut viata. Pana in prezent au fost gasite trei victime decedate: un barbat in varsta de 80 de ani, un barbat peste 80 de ani si o fetita in varsta de 9 ani, scrie mediafax.ro.Premierul Shinzo Abe a declarat ca autoritatile evaluaza pagubele, iar prioritatea lor este siguranta oamenilor. De asemenea, autoritatile nipone au anuntat ca nu exista riscul de tsunami, au informat autoritatile nipone. Cel putin un incendiu a izbucnit intr-o locuinta situata la nord de Osaka, potrivit imaginilor transmise de televiziune care, de asemenea, au aratat avarierea unei canalizari cu apa. Cel mai puternic seism din Japonia a fost cel din 11 martie 2011, in urma caruia au murit aproape 20.000 de oameni si care a provocat un grav accident la centrala nucleara Fukushima.