Cutremur duminica noaptea in Romania

Un cutremur s-a produs in noaptea de duminica spre luni in Romania. Seismul s-a produs in Vrancea la ora 2:26. Acesta a avut magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 82 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 81km E de Brasov, 94km S de Bacau, 100km NE de Ploiesti, 115km V de Galati, 117km NV de Braila, 151km N de Bucuresti, 170km NE de Pitesti, 174km SV de Iasi, 193km E de Sibiu, 216km N de Ruse.Cel mai puternic cutremur produs luna trecuta a avut pe 25 Iunie 2020 la ora 20:30 in Banat, Mehedinti. A fost un cutremur de suprafata, acesta producandu-se la doar 16 km adancime si a avut magnitudinea de 4,6 grade pe scara Richter.Cel mai puternic cutremur din 2020, care s-a resimtit si in Bucuresti, a avut loc in luna ianuarie. Cutremurul produs in noaptea de joi spre vineri, 31 ianuarie 2020, a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter si s-a produs in Judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri.Cel mai puternic cutremur din 2019 a avut loc in judetul Buzau, pe 3 septembrie. Acesta a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 140 de kilometri.