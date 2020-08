Cutremur in Romania joi dimineata

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 88km E de Brasov, 88km S de Bacau, 107km NE de Ploiesti, 109km V de Galati, 113km NV de Braila, 157km N de Bucuresti, 168km SV de Iasi, 178km NE de Pitesti, 200km E de Sibiu, 213km SV de Chisinau, potrivit infp.ro.Cel mai puternic cutremur din 2020, care s-a resimtit si in Bucuresti, a avut loc in luna ianuarie. Cutremurul produs in noaptea de joi spre vineri, 31 ianuarie 2020, a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter si s-a produs in Judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri.Cel mai puternic cutremur din 2019 a avut loc in judetul Buzau, pe 3 septembrie. Acesta a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 140 de kilometri.