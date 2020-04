Cutremur in Romania miercuri dimineata

Cutremurul s-a produs la o adancime de 127 de kilometri si a avut magnitudinea de 3.2 grade pe scara Richter.Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 76km NE de Ploiesti, 78km E de Brasov, 112km V de Braila, 114km V de Galati, 121km S de Bacau, 124km N de Bucuresti, 153km NE de Pitesti, 189km N de Ruse, 193km E de Sibiu, 200km SV de Iasi.Cele mai puternice cutremure din ultima perioadaCel mai puternic cutremur din 2020, care s-a resimtit si in Bucuresti, a avut loc in luna ianuarie. Cutremurul produs in noaptea de joi spre vineri, 31 ianuarie 2020, a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter si s-a produs in Judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri.