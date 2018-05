Cutremur in Romania, noaptea trecuta! Ce magnitudine a avut

Acesta s-a produs la adancimea de 127 de kilometri, in apropierea oraselor: Nehoiu (14km), Covasna (42km), Intorsura Buzaului (44km), Mizil (51km) si Valenii de Munte (51km).Romania a fost lovita de un nou cutremur in noaptea de joi spre vineri. Acesta a avut loc in judetul Buzau, zona recunoscuta pentru activitatea seismica. Cutrmurul a avut loc la ora 01:41 si a avut magnitudinea de 3 grade pe scara Richter. Acesta s-a produs la adancimea de 127 de kilometri, in apropierea oraselor: Nehoiu (14km), Covasna (42km), Intorsura Buzaului (44km), Mizil (51km) si Valenii de Munte (51km).