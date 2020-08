Cutremur neobisnuit marti noapte in Romania

Seismul s-a produs la ora 01:40 in Bacau si a fost un cutremur de suprafata. Acesta a avut magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter si s-a produs la adancimea de doar 8 kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 42km SE de Bacau, 87km S de Iasi, 116km NV de Galati, 129km SV de Chisinau, 133km N de Braila, 162km NE de Brasov, 177km V de Tiraspol, 193km NE de Ploiesti, 238km SE de Chernivtsi, 240km NE de Bucuresti, potrivit infp.ro.Cel mai puternic cutremur din 2020, care s-a resimtit si in Bucuresti, a avut loc in luna ianuarie. Cutremurul produs in noaptea de joi spre vineri, 31 ianuarie 2020, a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter si s-a produs in Judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri.Cel mai puternic cutremur din 2019 a avut loc in judetul Buzau, pe 3 septembrie. Acesta a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 140 de kilometri.