Cutremur puternic in Ajun

Seismul s-a produs la o adancime de 114,9 kilometri. Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Nehoiu (24km), Covasna (41km), Intorsura Buzaului (48km), Târgu Secuiesc (55km), Mizil (58km).In luna decembrie, in zonele Vrancea si Buzau au avut loc cinci cutremure cu magnitudinea peste 3, cel mai mare fiind de 3,9. Cel mai puternic cutremur din acest an s-a produs in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimţit si la Bucuresti.