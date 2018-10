Cutremurator: Ilie Balaci a murit in bratele mamei sale. Care au fost ultimele cuvinte

Legenda echipei Craiova Maxima a murit chiar in bratele mamei sale. Sorina Cartu, unul dintre cei mai buni prieteni ai sai, a povestit prin ce a trecut in ultimele clipe de viata Ilie Balaci."Nu am crezut când am fost sunat şi mi-au spus... Ultima dată am vorbit vineri cu el. Am fost împreună, am făcut o masă cu prieteni, cu el. Am stat împreună 5-6 ore. Ilie nu avea probleme, eu mă plângeam că iau pastile.", a spus Cârţu.Actualul antrenor a povestit şi ultimele momente din viaţa lui Balaci: "Prietenii mei erau lângă cei de la SMURD. El a simţit ceva. I-a dat telefon unei prietene, soţiei lui Cioroianu, care e medic orelist, şi i-a spus: Cioroianco nu pot să respir, nu mă simt bine. Apoi a căzut şi au sunat ambulanţa. Mama lui era acolo, ea a sunat la ambulanţă."Ilie Balaci a suferit un stop cardiorespirator duminică dimineaţă, la casa lui din Craiova, acolo unde locuia mama sa şi unde el stătea când venea în oraş. A fost transportat la spital, unde medicii nu au mai putut să îl salveze. Decesul a fost pronunțat după aproximativ o oră de tentative eșuate de resuscitare.