Cutremur semnificativ in urma cu putin timp in Vrancea

Kaufland retrage de pe piata doua produse. Pot produce infectii ale pielii Reprezentantii magazinului Kaufland au anuntat ca retrag de la comercializare doua geluri de dus! Producatorul acestor produse Weulbier-Kosmetik GmbH din Germania a preferat să facă acest lucru voluntar şi preventiv, din motive ce ţin de protejarea consumatorilor,

O noua zi libera pentru elevi. Cand vor sta acasa Vesti bune pentru elevi! Acestia se vor putea bucura de inca o zi libera anul acesta in luna noiembrie. Astfel, dupa ce vacanta de iarna a fost prelungita la trei saptamani, fata de doua cum era in anii precedenti, in prima parte a lunii noiembrie vor avea inca o zi libera, pentru ca in

Cutremure in lant joi dimineata in Romania Cutremure in lant joi dimineata in Romania! Doua seimse s-au produs in Vrancea si in Buzau, intr-un interval de timp destul de scurt, de nici sase ore. Cele două cutremure au avut magnitudinea de 3 și 2,4 grade pe scara Richter. Primul seism s-a înregistrat la ora

Cutremur semnificativ in urma cu putin timp in Vrancea Un cutremur semnificativ s-a produs in zona Vrancea miercuri dupa-amiaza. Seismul s-a produs la ora 15.45 si a avut o magnitudine de 3,6 grade pe scara Richter. Conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la o adancime