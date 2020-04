Dacia reia activitatea la Mioveni

Uzina Dacia din Mioveni si-a reluat activitatea partial dupa suspendarea fortata de masurile pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Conducerea platformei industriale a decis reluarea progresiva a productiei, in doua etape: din 21 aprilie pe baza de voluntariat si din 4 mai, in efectiv complet.13500 de persoane au fost trimise in somaj tehnic incepand cu data de 19 martie, cand s-a decis suspendarea temporara a activitatii in contextul generat de pandemia COVID-19.Conform calcul salariu net , pe perioada de somaj tehnic angajatii au primit 75% din veniturile din contractele de munca, iar la reluarea activitatii se va reveni la salariile dinainte de suspendarea contractelor. Automobile Dacia, cea mai mare companie din Romania, a sistat activitatea la uzina de la Mioveni, temporar, inca de la jumatatea lunii martie, ca masura preventiva din cauza pandemiei COVID-19.Angajatii au fost trimisi in somaj tehnic , iar in timpul scurs dupa intreruperea activitatii s-au definit, elaborat si aplicat masuri menite sa protejeze angajatii in momentul intoarcerii la lucru. Uzina Mecanica si Sasiuri a reluat activitatea imediat dupa Paste cu o echipa redusa de lucru, iar la Uzina Vehicule productia in departamentul Presaj a fost reluata in doua schimburi.Urmatoarea etapa in cadrul planului de redeschidere a uzinelor este revenirea la lucru a tuturor angajatilor incepand cu data de 4 mai. Conducerea platformei industriale a anuntat ca angajatii vor fi informati si instruiti cu privire la necesitatea de a fi respectate masuri stricte menite sa protejeze sanatatea lor si pe a colegilor.Groupe Renault va continua sa aplice masurile de protectie pentru angajati in toate sediile unde acestia isi desfasoara activitatea, asa cum a facut inca de la debutul crizei pandemice generate de noul coronavirus.In uzinele Dacia angajatii trebuie sa respecte o serie de reguli stricte dupa reluarea activitatii. Salariatii trebuie sa pastreze distanta de siguranta de 2 metri unii fata de altii si sunt echipati cu masti si manusi de protectie. Pe bancurile de lucru au fost marcate cu X locurile care trebuie sa ramana libere, iar in sala de mese au fost montate geamuri despartitoare.Groupe Renault nu a inchis doar uzinele de la Mioveni in contextul raspandirii noului coronavirus, ci a luat aceeasi decizie pentru toate fabricile din Europa. In Franta s-au inchis 12 fabrici pentru a se asigura protectia angajatilor "pana la o notificare ulterioara". Aproximativ 18.000 de angajati au fost vizati de decizia constructorului francez care detine si marca Dacia.