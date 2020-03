Danemarca plateste 75% din salariile angajatilor de la privat

Conform acordului dintre Guvern, organizatiile companiilor si sindicate, in perioada 9 martie - 9 iunie, statul se ofera sa plateasca 75% din salariile angajatilor, la un nivel maxim de 23.000 de coroane daneze (2.786 lire sterline) pe luna, in timp ce firmele vor plati restul de 25%."Daca va exista o scadere semnificativa a activitatii, si productia va fi oprita, intelegem necesitatea de a trimite acasa angajatii. Dar va cerem sa nu-i concediati", a afirmat duminica premierul Mette Frederiksen la o conferinta de presa. Oficialul a adaugat ca in schimb angajatii vor fi obligati sa-si ia cinci zile de concediu obligatoriu.In Danemarca au fost inregistrate doua decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, iar numarul cazurilor confirmate a urcat la 864.