De cand va deveni masca obligatorie pe strada, in Capitala

Dupa sedinta de Guvern de miercuri seara s-a decis ca masca sa devina obligatorie si in aer liber, in Bucuresti. Acest lucru se va intampla insa, numai in momentul in care numarul de cazuri ajunge la pragul de 3 la mia de locuitori, dupa cum a declarat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU).Miercuri, rata de infectare anuntata de autoritati era de 2,82 la mie. O crestere uriasa avand in vedere ca pe 9 octombrie era de doar 1,28 la mia de locuitori. Daca tendintetele se mentin crescatoare vom avunge la 3 cazuri la mia de locuitori pana la finalul saptamanii.Pana atunci insa, masca ramane obligatorie in orice spatiu public, interior, in jurul scolilor (pe o distanta de 50 de metri) si in spatiile aglomerate.“Executivul a aprobat, prin hotarare, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile si noile restrictii stabilite marti de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Noile masuri prevad obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise, daca rata de infectare este mai mare de 3 la mie. Tot la o astfel de incidenta, restaurantele si cafenele se inchid. In maximum 48 de ore de la atingerea acestei rate de infectare, comitetele judetene/municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta constata situatia, iar masurile intra in aplicare automat”, a mai spus Raed Arafat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, potrivit realitatea.net.