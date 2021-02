De ce apar cazuri de infectare dupa vaccinarea anti-Covid?

Foarte multe cazuri de infectare cu noul coronavirus au aparut si dupa vaccinarea impotriva COVID-19. Reprezentantii Ministerul Sanatatii au explicat acest fenomen!"După vaccinare, organismul are nevoie de timp pentru a produce un răspuns imun eficient. Această perioadă este cuprinsă între 7 și 14 zile în general, inclusiv pentru vaccinurile anti-COVID 19 aprobate în prezent.Această durată este explicată prin faptul că, pentru a determina un răspuns imun eficient, organismul are nevoie de câteva zile pentru a produce o cantitate suficientă de anticorpi.Chiar și în aceste condiții, nu toate persoanele vaccinate cu o doză vor dezvolta anticorpi suficienți pentru a oferi protecție, ci va fi nevoie de un rapel, fapt confirmat de testele clinice efectuate de producătorii vaccinurilor.În plus, infecția cu virusul SARS-CoV-2 se poate manifesta între 2 și 14 zile după ce o persoană s-a infectat, aceasta fiind perioada de incubație.Cu alte cuvinte, dacă o persoană a fost deja infectată înainte de administrarea vaccinului și este în timpul perioadei de incubație, atunci va face boala chiar dacă se vaccinează.Suprapunerea perioadei lungi de incubație cu durata până la care apare un răspuns imun adecvat și protector explică de ce anumite persoane se vor infecta și vor face boala în primele zile după vaccinare, după prima doză sau după rapel.Trebuie menționat că niciunul dintre vaccinurile aprobate până în prezent nu conferă o protecție de 100% în ceea ce privește infectarea, deci vor exista cazuri de COVID-19 și la persoanele vaccinate, însă mult mai puține decât în populația nevaccinată.În contextul cazurilor de COVID-19 diagnosticate în rândul persoanelor vaccinate în România, 3969 de persoane au fost diagnosticate după administrarea primei doze și 446 după rapel. Jumătate dintre cazurile înregistrate la persoanele care au primit o singură doză s-au înregistrat într-un interval de 7 zile de la administrare, în perioada în care organismul nu a putut produce un răspuns imun eficient.La persoanele vaccinate cu ambele doze, jumătate din diagnosticele COVID-19 au fost înregistrate în primele 4 zile de la rapel.În aceste condiții, până când nu vor fi vaccinate suficiente persoane, iar răspândirea virusului în comunitate nu va fi semnificativ redusă, măsurile de protecție (mască, distanțare, spălatul pe mâini) vor fi în continuare necesare inclusiv pentru persoanele vaccinate, pentru reducerea suplimentară a riscului de infecție", au transmis reprezentantii Ministerului Sanatatii, pe Facebook.