De ce mor atat de multi oameni in Italia

Vineri, autoritatile italiene au raportat cea mai neagra zi de la inceputul epidemiei de coronavirus: 627 de decese in doar 24 de ore.Dintre acestea, 381 au fost numai in regiunea nordica Lombardia, de unde a pornit focarul de infectii in toata Italia. Numarul total de cazuri noi in Italia s-a ridicat la 5.986. In total insa, in intreaga Italie, numarul total al celor bolnavi este de 47.021, iar 2.655 de persoane se afla la Terapie Intensiva.De ce se inregistreaza atat de multe decese in Italia afla pe supermame.ro.