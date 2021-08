De ce Nicusor Dan nu s-a vaccinat impotriva Covid. Explicatiile oferite de primarul general al Capitalei

„Nu am spus asta public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică. Știți că am fost în izolare în luna mai pentru că fiica mea a fost infectată. Ulterior m-am infectat şi eu. Deci am avut coronavirus. O să mă vaccinez după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a declarat Nicușor Dan în conferința de presă, într-un răspuns la întrebarea Libertatea.Nicusor Dan a anuntat in luna aprilie ca va sta in izolare doua saptamani, dupa ce fiica sa, in varsta de 4 ani, a fost diagnosticata pozitiv cu covid. Testul sau iesise atunci negativ..Într-o declarație pentru Hotnews.ro, primarul general a precizat că nu a anunțat că are COVID-19 la vremea respectivă, pentru că era deja în izolare și nici nu voia să interfereze cu dezbaterea publică pe tema bugetului Capitalei. „Inițial am anunțat că are fetița mea, iar la o săptămână am făcut și eu. Din acest motiv am stat 3 săptămâni în izolare”, a mai spus Nicușor Dan.