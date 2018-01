De ce nu a fost prins mai devreme pedofilul din Drumul Taberei? Politistii, nevoiti sa creeze o capcana pentru a-l prinde

Acesta si-a recunoscut faptele in fata anchetatorilor insa a marturisit ca nu a facut ceva rau.„Nu am făcut rău niciunui copil. Doar i-am pupat şi mângâiat, pentru că iubesc copiii“, a declarat Eugen Stan in fata anchetatorilor.Toata lumea este insa socata de ce a durat atat de mult retinerea acestuia, desi era politist. Colegii au fost cei care l-au recunoscut, insa abia dupa trei zile. Reprezentantii politiei au declarat ca au fost nevoiti sa recurga la un scenariu pentru a-l putea aduce la politie pe acesta. Pentru ca nu stiau cum ar putea reacţiona suspectul în momentul în care ar fi fost reţinut, poliţiştii de la Omoruri au recurs la o stratagemă: ei l-au chemat la discuţii pe comisarul Rene Vornicu, la sediul Poliţiei Capitalei, dar i-au sugerat să vină cu tot cu maşină şi, implicit, şofer. În momentul în care maşina comisarului a intrat în curtea Poliţiei, agentul Eugen Stan a fost imobilizat, noteaza adevarul.ro.In urma cu cativa ani, Eugen Stan ar mai fi violat o minora. De asemenea, el ar fi supus la peversiuni sexuale si in 2009 o minora.Poliţiştii de la Serviciul Omoruri, din cadrul Poliţiei Capitalei, ar fi identificat ADN-ul poliţistului în urmele de spermă colectate de pe hainele victimelor, potrivit Digi24.ro. „Acum un an, a avut un dosar penal pentru hărţuire. A hărţuit o femeie, a fost şi reţinut atunci 24 de ore. Dar dosarul a fost închis pentru că femeia şi-a retras plângerea. De atunci, colegii l-au poreclit «violatorul». Cineva l-a ţinut în braţe la BPR, el a venit direct şofer, nu a lucrat niciodată ca agent de teren. Rene Vornicu nu are nevoie de şofer personal, poate să-şi conducă maşina singur. Până la urmă, îl plătim din banii noştri“, a dezvăluit, pentru „Adevărul“, Iulian Surugiu, liderul Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie.Agentul Eugen Stan a fost reţinut, luni, pentru 24 de ore si urmează să fie prezentat în faţa judecătorului de drepturi civile pentru emiterea unui mandat de arestare.Eugen Stan lucreaza din anul 2010 in cadrul Politiei Romane si este soferul comisarului Rene Emanuel Vornicu, şeful Serviciului Supraveghere Rutieră, din cadrul BPR. În trecut, Eugen Stan a fost agent de Poliţie Comunitară, a lucrat la jandarmi, iar din august 2010 ocupa funcţia de agent în cadrul BPR, unde câştigă 3.500 de lei pe lună. Suspectul locuieşte într-un apartament din Măgurele, judeţul Ilfov, împreună cu concubina sa, de profesie asistentă medicală. Este divorţat şi are doi copii.Foto: adevarul.ro