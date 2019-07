De ce nu a luat Alexandra legatura cu parintii inainte de a suna la 112

Multe persoane s-au intrebat de ce nu si-a sunat parintii, ca poate asa ar fi avut mai multe sanse sa fie gasite. Au fost voci care au spus ca nu stia numarul de telefon al parintilor.Explicatia este una singura. Inainte de a apela numarul de urgenta, fata a incercat sa-si sune parintii de pe telefonul celui care o rapise, insa acesta nu avea credit pe telefonul mobil, scrie stiripesurse.ro.Fata a fost nevoita sa sune la 112, gest care cel mai probabil a costat-o viata. In raportul corpului de control al MAI se arata ca Alexandra le-ar fi oferit celor de la 112 mai multe detalii despre locul in care era sechestratata.

