De ce nu este bine sa te tunzi in Saptamana Patimilor. Ce se spune ca poti pati

In Moldova se spune ca persoanele care îşi vor tunde părul în Vinerea Mare nu vor avea nevoie să meargă la stomatolog pe parcursul întregului an.Astfel, tăierea părului în această zi are puterea de a-l feri pe om de dureri de dinţi. În restul țării, nu se merge la frizer în săptămâna de dinaintea Paștelui. Bătrânii spun că nu e bine să te tunzi în Vinerea Mare, întrucât se tem că le va muri cineva din familie!Conform traditiei, persoanele care ţin post negru în Vinerea Seacă vor fi feriţi de rele şi vor rămâne sănătoși. In Moldova şi Bucovina se spune ca, dacă ţii post negru, se vor vindeca de bolile de piele. O altă superstiţie spune că este interzis să înroşeşti ouăle în ziua de Paşte dacă nu vrei să atragi asupra ta bolile. În ziua de Paşte nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori vei vrea să lucrezi câmpul. Tot în ziua de Paşte nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul.