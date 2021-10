De ce nu s-a introdus certificatul verde si pentru accesul in biserici. Raed Arafat a explicat motivul

Raed Arafat a explicat si motivul pentru care s-a luat aceasta decizie in ceea ce priveste accesul la biserica.Singurele reguli care se aplică în biserici sunt purtarea măștii de protecție și respectarea unei distanțe de doi metri între persoane. Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat motivul pentru care lăcașurile de cult au fost exceptate de la noile restricții anunțate de autorități.”Știu că situația cu bisericile a tot fost discutată. Este decizia CNSU de a lăsa activitatea din biserici să se desfășoare, dar cu limitare de doi metri pătrați pentru o persoană și bineînțeles cu mască. Este o decizie, s-a discutat și s-a hotărât că pentru această activitate este una esențială dintr-un anumit punct de vedere, cum este să te duci la alimentară sau la farmacie”, a explicat șeful DSU la Digi24.Medical vorbind, spune șeful DSU, certificatul verde ar trebui să fie obligatoriu peste tot, chiar și în magazinele esențiale, însă acest lucru este imposibil de implementat.”Nu s-a pus pe susținere treaba asta, în sensul dacă susțin sau nu susțin. A fost o discuție, o hotărăre a Guvernului, s-a votat și da, am susținut în final decizia aceasta. Nu vreau să intru în discuție pe religie și pe Biserică. Acest subiect a fost foarte manipulat și foarte agresiv prezentat timp de un an jumătate”.Potrivit acestuia, decizia potrivit căreia certificatul verde să nu fie obligatoriu pentru participarea la slujbe și la alte reuniuni religioase a fost luată în unanimitate.