De ce nu s-a vaccinat Nicusor Dan pana acum impotriva Covid. Motivul uimitor din cauza caruia a amanat imunizarea

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, nu s-a vaccinat nici pana acum impotriva Covid. Edilul a marturisit ca se va imuniza in curand insa, fara sa spuna o data anume.Primarul Capitalei a explicat ca a amanat imunizarea deoarece asteapta sa isi faca analizele medicale, tinand cont ca el a fost infectat cu Covid.„Există o opinie științifică, care este certă care spune că vaccinul reduce substanțial riscul de îmbolnăvire gravă. Asta este indiscutabil.”Imediat ce fac acele analize. Nu a fost atât demult infectarea mea și nu am avut timp fizic să mă duc să fac analizele.”Intrebat cum se descurca fara certificat verde, edilul a marturisit ca se protejeaza si respecta masurile sanitare, iar in in ceea ce priveste documentul care acum este obligatoriu pentru accesul in mai multe institutii inca nu isi face griji, deoarece este in vigoare de doua zile."'Certificatul verde este de două zile. Din primăvara anului trecut și până acum, în fiecare zi, la ora 8 sau 9 când ies din casă îmi pun masca și nu o mai scot, mănânc la amiază, singur, mi-o mai scot seara, acasă.”