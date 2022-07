De ce nu se mai duc romanii pe litoralul romanesc. Explicatia primarului Constantei, Vergil Chitac

Litoralul romanesc nu mai este deloc aglomerat ca in anii trecuti. Unele plaje sunt aproape pustii, iar romanii au preferat anul acesta sa plece in vacanta in strainatate, pentru ca preturile sunt mult mai mici, iar serviciile oferite in Grecia, Turcia sau Bulgaria sunt mult mai bune. De exemplu, Mamaia este goala anul acesta, fata de alti ani, cand cu greu gaseai un loc de cazare. Turistii au renuntat la aceasta statiune, mai ales din cauza preturilor foarte piperare, unde doar un loc de parcare costa aproximativ 100 de lei pe zi.Primarul Constantei, Vergil Chitac, a venit si el cu o explicatie in acest sens si spune ca unul dintre motivele pentru care romanii nu mai vin pe litoralul romanesc sunt preturile mari, mai ales la parcare, insa sunt si alte cauze obiective,, a declarat primarul din Constanța, pentru B1 TV.