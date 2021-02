De ce se feresc romanii de vaccinul AstraZeneca

Medicii spun insa ca eficacitatea acestui vaccin este una buna, de 80%, si ii indeamna pe romani sa se vaccineze."AstraZeneca, înainte de a primi autorizaţie, era aşteptat ca pâinea caldă pentru că era o variantă semiclasică. Acum discuţia e legată de eficacitate care e mai mică, dar nu ar trebui să ne facem probleme. Pentru cei de peste 55 ani este mai puţin eficient, dar în rest nu trebuie să ne facem probleme, are acelaşi profil de siguranţă, astfel că lucrurile sunt foarte în regulă.Sunt date noi în momentul de faţă care vorbesc de o eficacitate de peste 60%, undeva la 75%-80%. Ce înseamnă că eficacitatea este mai mică? Înseamnă că la 10 pacienţi, spre exemplu, numărul celor care nu vor răspunde prin producţia de anticorpi va fi mai mare în comparaţie cu varianta ARN mesager.Dar nu ar trebui să ne facem probleme. Cam aşa stau lucrurile şi la vaccinarea antigripală.În plus, dacă am merge numai pe variata de ARN mesager, nu am avea suficinete doze. Aşteptând mai mult timp, există două riscuri: să apară alte mutaţii şi trebuie să ne vaccinăm cât mai repede, ca să reducem circulaţia virusului. Cu cât aşteptăm mai mult, cu atât avem de pierdut", a explicat dr. Adrian Marinescu, joi, la Antena 3.