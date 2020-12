De ce specialistii l-au sfatuit pe Klaus Iohannis sa nu se vaccineze anti-Covid in prima etapa de vaccinare

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, marturisea in urma cu putin timp ca s-ar vaccina anti-Covid printre primele persoane daca este nevoie, pentru a da incredere oamenilor. Specialistii l-au sfatuit insa pe seful statutului sa se vaccineze in a doua etapa a campaniei pentru ca gestul sau sa

Vaccinarea anti-Covid a inceput deja in cateva tari, iar in Romania urmeaza sa ajunga primele doze de vaccin la sfarsitul lunii decembrie. In Marea Britanie, prima persoana care a primit vaccinul a fost un varstnic, in SUA - un cadrul medical, iar in Israel, prim-ministrul. Medicul Valeriu