De ce termometrele cu infrarosu arata temperaturi ciudate

Aceasta masura a creat insa confuzie si polemica printre romani, deoarece foarte multi oameni au reclamat faptul ca aceste termemotre cu infrarosu sunt imprecise si arata date confuze si temperaturi ciudate, de 32-34 grade C. Specialistii spun insa ca aceste aparate suntsetate sa detecteze febra, si nu temperatura normala a corpului uman si din aceasta cauza reactioneaza la temperaturi de peste 37,3 grade Celsius.„Vorbim de un triaj epidemiologic, fiecare instituţie trebuie să-şi facă acest minim triaj epidemiologic ce funcţionează prin identificarea persoanelor cu temperaturi sub 37,3 grade C, temperatura recomandată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Cei care cumpără aceste termometre, agenţii economici, trebuie să aibă toate instrucţiunile şi acele autentificări ale CE atât metodologice, cât şi ca funcţionare. Este un minim triaj epidemiologic care se poate face. E normal să ofere această marjă atunci când vorbim de persoane care nu au febră. Depinde şi de moment, depinde şi de prezenţa într-un anumit curent de aer, sunt mai mulţi factori ce pot influenţa. Cert este că aceste aparate reacţionează la temperaturi peste 37,3 grade. Nu există niciun motiv să ne îngrijorăm că el ne arată o valoare de 32 de grade, să zicem. Vorbim de un termometru digital pe care oricare dintre noi îl putem folosi singuri acasă”, a declarat Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii.