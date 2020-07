De ce testele pentru COVID-19 joaca uneori feste

"Trebuie sa ai un minimum de educatie ca sa intelegi ce se intampla, lucrurile sunt simple. Daca o proba a fost corecta, un test pozitiv poate ajunge negativ.Dupa 10-12 ore, antigenul poate sa dispara și virusul sa negativeze testul. Sa nu mai existe concentratia necesara care tine testul pozitiv. Mai rau este daca ai un test negativ, dupa pozitiv, dupa iar negativ, dupa pozitiv. Atunci ne ducea cu gandul ca probele nu sunt corect facute. Dar in 8-10 ore, un test sufera o schimbare in antigen incat devine pozitiv sau negativ.O mare parte din poporul nostru nu are educatie, iar din aceasta cauza nu exista disciplina care sa ne protejeze", a spus Pompiliu Popescu, in cadrul emisiunii Digi Sport Matinal.