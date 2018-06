De fericire ca Simona Halep a castigat, un tanar a sarit in pisicina si s-a lovit la cap. La cateva ore a murit

In saritura, barbatul in varsta de 28 de ani s-a lovit grav la cap, insa nu a mers imediat la spital. A dormit cateva ore, iar cand s-a trezit i s-a facut rau si a intrat in coma. Prietenii sai au chemat Salvarea insa nu a rezistat operatie la care a fost supus si a murit.Tanarul urma să facă nunta în toamna acestui an, mai exact în 22 septembrie, cu Cristina, iubita sa, cu care era împreună de mai mulţi ani. Mesajul tinerei este sfâşietor:„Mă simt singură, debusolată şi goală pe dinăuntru, viaţa mea nu mai are niciun sens fără tine. Urma să ne legăm destinele şi în faţa lui Dumnezeu... După nuntă mi-ai promis că facem un copilaş...abia aşteptai momentul ăla, pentru tine făceam ORICE şi tu ştii prea bine...mai mult ca mine nu te-a iubit nimeni niciodată în afară de părinţii tăi! De acolo de sus sa ii veghezi si sa ai grija de ei....eu promit la fel! Voi fi alaturi de ei mereu! Nu imi iau ramas bun de la tine, iubirică... pt ca tu vei fi mereu în sufletul si inima mea. Tu vei trăi mereu în sufletele, inimile si gândurile noastre! Nu ai idee câtă lume îndurerată ai lasat in urma ta”.