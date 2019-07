Decizie finala pentru adoptia Sorinei. Fetita ramane la familia adoptiva

Sorina, micuta din Baia de Arama care a fost luata cu mascatii din sanul familiei pentru a fi dusa in America la parintii adoptivi, ramane in SUA.Cererea de revizuire a adoptiei internationale a fost respinsa joi de magistratii Curtii de Apel Craiova. Decizia este definitiva, potrivit Mediafax.ro.Sorina a fost luata cu forta din Baia de Arama de procurorul de caz si mascati pe data de 21 iunie. Cazul sau a revoltat intreaga tara din cauza modului brutal in care a fost tratata in momentul in care ea a refuzat sa mearga cu autoritatile pentru a fi dusa la familia adoptiva din America.Fetita locuia de un an si doua luni in casa unui asistent maternal, de care se atasase foarte tare. Ea a refuzat vehement sa plece, insa nimeni nu a tinut cont de dorinta ei. În imaginile înregistrate de soţul asistentei maternale apare fetiţa de 8 ani, care plânge şi se zbate, iar la un moment dat fetița este târâtă de către procurorul care a coordonat intervenția.