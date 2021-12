Crăciunul se apropie si cu siguranta te gandeste cum sa iti decorezi casa pentru sarbatori. Pe langa facttorul estetic, atunci cand ne decoram locuinta pentru sarbatori trebuie sa fim atenti si la alegerile pe care le facem in ceea ce priveste decoratiunile. Potrivit Feng Shui, exista cateva decoratiuni care atrag norocul si banii in viata noastra, de aceea este bine sa le ai in casa.Deși știm că o anumită paletă de culori pentru decorațiunile tale este obligatorie, este important să adaugi un strop de culoare, deoarece ornamentele colorate de Crăciun simbolizează abundența și prosperitatea. Vă recomandăm să folosiți sfere roșii și aurii pentru a spori efectul și pentru a atrage mai ușor banii.Una dintre cele mai frumoase tradiții de Crăciun este așezarea stelei pe bradul de Crăciun. Aceasta este una dintre cele mai importante decorațiuni de Crăciun pentru a atrage norocul și banii, potrivit Feng Shui. Steaua de Crăciun simbolizează lumina și speranța, deci ne va ghida pe calea ideală pentru a lua cele mai bune decizii și a avea astfel abundență și prosperitate în viața noastră.Dacă nu aveți deja decorațiuni de Crăciun în formă de îngeri, este timpul să vă faceți rost de ele. Potrivit Feng Shui, îngerii aduc semne bune și protecție, așa că dacă îi ai de Crăciun, îți va fi mai ușor să atragi bani, dar și noroc și energii pozitive. Vă recomandăm să le așezați pe bradul de Crăciun pentru a vă proteja și casa de vibrațiile rele.Clopoțeii sunt decorațiuni clasice de Crăciun, dar știați că ei simbolizează bucuria? De aceea, prezența lor în casa ta va aduce întotdeauna noroc în viața ta, fie că este vorba de dragoste, bani sau muncă. Le puteți așeza în pomul de Crăciun ca ornamente sau într-o coroniță de Crăciun.

Decoratiuni de Craciun care atrag norocul si banii. Ce este bine sa ai in casa de Sarbatori

