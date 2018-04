Descoperire: Planeta Uranus miroase a oua stricate

In urma analizeu s-a constata ca Uranus are o atmosferă subțire, formată din metan, hidrogen sulfurat, hidrogen și heliu. Aici plutesc grațios nori de gheață, din amoniac și hidrogen sulfurat.Hidrogenul sulfurat dă mirosul specific și foarte puternic de ouă stricate.Specialiştii îi liniştesc totuşi pe cei care s-ar aventura vreodată pe planetă situată la numai 2 miliarde şi jumătate de km distanţa: n-o să vă sufocaţi din cauza mirosului oribil, vă omoară mai întâi cele minus 200 de grade Celsius.