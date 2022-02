Descoperire socanta! O batrana a fost gasita moarta in casa, pe scaunul din bucatarie, dupa doi ani

Andra s-a ingrasat enorm in perioada pandemiei, insa in urma cu doua luni a decis sa slabeasca. A luat aceasta hotarare dupa ce a observat ca sora ei a pierdut foarte mult in greutate dupa ce a tinut o dieta. Imediat i-a urmat si ea exemplul, iar in doua luni a dat jos 7 kilograme. Ajunsese sa

Tichetele de vacanta vor fi acordate si in 2022. Mai mult, aceasta campanie a fost extinsa si in mediul privat. Astfel, in 2022, atat salariatii de la stat, cat si cei din mediul privat vor putea merge in vacanta in baza acestor vouchere compensate de la bugetul de stat, a declarat ministrul propus