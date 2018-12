Destinatia perfecta pentru un Craciun Romanesc

Finlanda, cu siguranță, dar nu în Rovaniemi la Moș Crăciun și asta nu pentru că m-a abondonat magia celei mai frumoase sărbători de iarnă, ci pentru că am schimbat visul de a-l cunoaște pe Moș Crăciun cu visul unui om matur, o imagine perfectă, o cabană în mijlocul pădurilor spumante, cu lacuri înghețate prin apropiere, și o sanie trasă de reni, care să-mi arate perfecțiunea Laponiei. O vacanță de vis, alături de cei dragi, unde zăpada este cel mai de preț lucru pe care locuitorii Laponiei îl au. Este veșnic albă, fără urme de ulei, fără nisip aruncat pentru siguranță, fără străzi curațe de zăpada, unde este doar alb și liniște. O imagine perfectă cu o cabană în mijlocul pădurii, unde trosnesc lemnele arse în șemineu, bărbații sunt afară în curte la grătar iar noi, femeile cochete, stăm la un pahar de vin roșu și o partidă de blackjack la. De vis, într-adevăr! Dar cum facem treaba asta când prețul pe o persoană este de cel puțin 750 euro și pe lângă mai sunt și cei mici, care încă visează să-l cunoască pe Moș Crăciun? Nimic mai simplu, găsim aceste frumuseți în România noastră dragă, care ascunde unele dintre cele mai frumoase peisaje din lume și pe care noi, copiii ei, am uitat să le descoperim., mica noastră Laponie din Țara Moților, care ne aduce tot ce ne oferă și Țara lui Moș Crăciun, mai puțin renii. Stațiunea Arieșeni este situată la altitudinea de 950 m, undeva în Munții Apuseni și este exact ceea ce caută un spiriduș de Crăciun: zăpadă, activități de familie, colinde, bucate tradiționale, vin fiert și nu în ultimul rând, ospitalitea extraordinară a sătenilor. În acest mic Rai muntesc puteți alege între a închiria una dintre cabanele izolate de agitația turistică, de a profita de ospitalitatea locuitorilor și a închiria o cameră în privat sau pur și simplu de a merge pe mâna unei agenții de booking, cum ar fi. Și dacă ajungeți totuși aici, nu uitați să vă faceți prieteni, pe care să-i vizitați în cursul verii și care să vă ofere o experiență de neuitat prin pădurea amazoniană românească.Rânca este o altă destinație de vis pentru românii care vor să fugă într-un mic decor alb și să asculte poveștile șoptite de Masivul Parâng. Stațiunea este situată la 1600 m altitudine, la poalele Vârfului Păpușa iar iarna poate fi accesat doar dinspre Novaci. În decursul ultimilor 2 ani, această stațiune s-a dezvoltat cu pași repezi, ajungâd să dețină în prezent peste 6 pârtii de ski, pârtii pentru săniuș, snowboarding, patinoar artificial și multe puncte de interes turistic.și hotelul din gheata este pregătit pentru toți turiștii care sunt gata să schimbe căbănuța cu șemineu pe o experință în vogă. În munții Făgăraș, începând cu 2005, a luat ființă un nou concept, un hotel construit din gheață, care își schimbă tematica și decorațiile în fiecare an. Hotelul este reconstruit în fiecare an cu materia primă oferită de Lacul Bâlea și poate găzdui până la 24 de persoane/12 camere duble. În timpul zilei, de la 9 am până la 5 pm hotelul poate fi vizitat la prețul de 10 ron, după care hotelul își preia funcțiile ospitaliere și are grija de musafirii lui, care au plătit 400 ron pe camera dublă sau 600 ron pentru igloo, pentru a înnopta în cel mai vogă hotel. Dacă alegeți să trăiți această experință unică mai trebuie să stiți că inclusiv la bar și la restaurant veți fi servit în ustensile din gheață. O alternativă mai călduroasă pentru turiștii friguroși este Hotelul Bâlea Cascadă care funcționează tot timpului anului.este exact ce prescrie doctorul, atunci când aglomerația, presiunea și stresul marilor orașe te ajung din urmă. Mai mult, este rețeta perfectă pentru un Crăciun minunat, petrecut cu întreaga familie. Satul din poveste, Sâmbăta de Sus, situat tot în Munții Făgăraș, dar la poalele lui, reprezintă tot ceea ce înseamnă România și tradițiile ei. Zăpada pufoasă și albă, care de cele mai multe ori se așterne mai înaltă de un metru, ceata de colindători, bucatele tradiționale, săniile trase de cai, mirosul lemnelor arse în timp ce fierb sarmalele pe plite, sunt ofertele sătenilor de Craciun in 2018, pe care le puteti gasi laDe locuri pitorești în care să te încarci de sănătate și energie pozitivă nu ducem lipsa și nici măcar nu ne golesc buzunarele, lăsându-ne cu doar niște amintiri plăcute si cu găuri măricele la buget, cum ar face o vacanță de Craciun în Islanda, Thailanda sau New York. De acum încolo, Craciunul să fie Craciun!