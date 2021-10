Detalii cutremuratoare despre copilul gasit mort in Arad. Ce au descoperit anchetatorii

Anchetatorii au facut descoperiri teribile. Bucati din corp incendiate erau imprastiate pe un teren viran de langa cimitir. Procurorii au de rezolvat un caz extrem de complicat, pentru că ar putea fi vorba despre un cadavru tranșat. Polistii incearca sa afle cine este micutul si iau in calcul si varianta ca acesta sa fie un copil de alta orgine, posibil afgana, deoarece in ultima perioada nu au fost dati disparuti copii in acea zona. În zona respectivă, în câmp, au fost văzute, de foarte multe ori, grupuri de afgani.”Dacă luăm în calcul o faptă penală, și anume un omor, ceea ce este foarte posibil, avem de a face cu un personaj care a încercat să scape de cadavru. Mai mult ca sigur fapta nu a fost comisă acolo unde a fost găsit cadavrul, ci într-un loc care are legătură cu autorul sau cu relațiile victimei. De aceea, principala sarcină a polițiștilor este aceea de a identifica victima.În cazul cadavrelor tranșate sau transportate de la locul faptei, am constatat de-a lungul carierei că, întotdeauna, locul faptei sau cercul relațional al victimei aveau legătură cu autorul. De aceea, el încearcă să îndepărteze cadavrul din locul în care a comis fapta, pentru că, dacă ar fi lăsat cadavrul acolo, într-un garaj, o curte sau într-o casă, clar acel loc avea legătură cu autorul.Sunt situații, la fel ca cea de acum, în care încearcă să îngreuneze sarcina anchetatorilor, prin incendierea cadavrului, îl tranșează și aruncă părțile de cadavru în diferite zone, tocmai pentru a îngreuna identificarea victimei.