Detalii socante despre moartea baietelul roman de 5 ani cazut de la balcon in Germania. Parintii plecasera sa ii ia inghetata

Se pare ca parintii micutului plecasera sa ii cumpere inghetata. In casa se aflau si surorile baiatului, in varsta de 14 si 17 ani, care ar fi trebuit sa aiba grija de micut.Tragedia a avut loc joi seara la Plauen, în estul Germaniei, când Attila, 44 de ani, şi Maria, 41 de ani, părinţii lui Cristian, şi-au lăsat cei cinci copii acasă şi au plecat la un supermarket din apropiere să le cumpere îngheţată. "A durat doar zece minute, când ne-am întors, fiul nostru Cristian era în curte, nu se mai mișca, era atât de groaznic!", spune tatăl, cu ochii în lacrimi.Bărbatul e zugrav, în vreme ce soţia sa e casnică. Familia se mutase în Plauen de doi ani, venind de la Braşov.

