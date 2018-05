Potrivit Observator.tv, barbatul a mai fost implicat in alte doua accidente de circulatie grave in trecut. Ultimul a avut loc anul trecut, in urma caruia o tanara de 21 de ani a intrat in coma.Accidentul s-a produs marti, 22 mai 2018, pe drumul national 4 din Ungaria, la kilometrul 57. Cei noua romani se deplasau catre Romania in momentul care in tragedia s-a intamplat.

Detalii socante despre soferul microbuzului in care au murit 9 romani, in Ungaria. Anul trecut a bagat in coma o tanara de 21 de ani Apar noi detalii socante despre Petru, soferul care a provocat accidentul din Ungaria, in care si-au pierdut viata 9 persoane. Potrivit Observator.tv, barbatul a mai fost implicat in alte doua accidente de circulatie grave in trecut. Ultimul a avut loc anul trecut, in urma caruia o tanara de 21 de

