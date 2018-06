Detalii socante despre tatal baiatului care si-a ucis bunica. Si-a maltratat copiii si a fost acuzat de viol

Apropiati ai familiei spun ca barbatul era foarte violent atat cu fosta lui sotie, cat si cu copiii., povestesc vecinii despre copil.Tatăl, tenor de meserie, este la al doilea divorţ. În trecut a fost condamnat pentru că şi-a maltratat băiatul din prima căsătorie. În 2012, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat la 3 ani de inchisoare si i-a interzis sa se mai apropie de fiul său pe care îl maltratase ani în şir.Procesul s-a întins pe opt ani, iar poveştile din sala de judecată au fost cutremurătoare. Bărbatul ar fi obişnuit să îşi lovească fiul sau să îl ţină închis în debara, pe întuneric. Într-o discuţie cu reporterii Observator, prima soţie a tenorului spune că a auzit că bărbatul ar fi avut acelaşi comportament şi în noua familie., a declarat fosta soţie a tenorului.Daian Dinulescu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare, după ce și-a maltratat fiul din căsătoria anterioară. Mai mult, el a fost acuzat chiar de viol de o verișoară.Femeia a decis să se ascundă într-un adăpost pentru victimele violenței conjugale. De acolo, a strigat după ajutor și a mers în instanță, unde bărbatul a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare. În timpul procesului, tenorul a fost vizat de noi acuzații, la fel de grave. El a fost acuzat de verișoara sa de viol."Părinții noștri locuiau în aceeași curte. M-a violat de la opt ani! Am fost violată, în repetate rânduri. Mă teroriza și îmi zicea că, dacă voi spune cuiva, tatăl meu mă va omorî pentru că am dezonorat familia", a declarat, în urmă cu mai mulți ani, verișoara tenorului. De atunci, bărbatul și-a refăcut viața pentru o perioadă. S-a recăsătorit cu un medic oncolog, alături de care are doi copii. Probleme nu au întârziat să apară. Unul dintre cei doi copii suferă de ADHD, iar părinții au decis să divorțeze. În urmă cu o zi, copilul în vârstă de nouă ani și-a înjunghiat mortal bunica. Ulterior, băiatul de nouă ani a sunat la 112. "Am lovit-o cu cuțitul pe bunica, îi curge sânge!", a transmis copilul de 9 ani, care a reușit apoi să-i dea operatoarei datele personale și adresa.Băiatul a ajuns în grija psihologilor de la Protecţia Copilului. Are nevoie de consiliere, nu doar pentru fapta comisă, ci şi pentru comportamenul hiperactiv şi violen.