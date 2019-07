Detalii socante: Fetele disparute in Caracal ar fi fost omorate si arse in casa unui mecanic auto

Anchetatorii au ajuns in casa mecanicului auto dupa ce una dintre fetele disparute a reusit sa sune la 112 si a anuntat ca este tinuta captiva. Cand au ajuns la fata locului si au facut perchezitie, oamenii legii au ramas pur si simplu stupefiati. Au gasit in curtea mecanicului mai multe ramasite umane. Primele ipoteze indica faptul ca ar fi vorba despre un criminal in serie, deoarece au fost gasite ramasite umane de la patru trupuri.La adresa percheziţionată, spun surse din zona anchetei, s-ar fi găsit, într-un incinerator artizanal, oase calcinate, despre care poliţiştii vor să afle dacă sunt umane şi dacă e vorba de cele două fete dispărute. Conform anumitor surse, la adresa respectivă s-ar fi ajuns după ce în cursul zilei de joi, 25 iulie, s-ar fi primit la 112 un telefon din partea fetei dispărute, care a dat indicii despre locul în care se află. Aici ar locui un bărbat bănuit a fi cel care miercuri a luat-o pe Alexandra Măceşeanu cu maşina, din Caracal, oamenii legii ajungând la el după ce au identificat maşina pe camerele de supraveghere. Fata de 15 ani a dispărut în cursul zilei de miercuri, 24 iulie când a plecat din localitatea natală, cu o maşină de ocazie, la Caracal. Părinţii nu au mai putut să ia legătura cu ea, telefonul fiind închis.Inițial se știa că ar fi vorba de două cadavre, însă descoperirile anchetatorilor au arătat că omul are la activ mai multe victime.Rămășițele au fost găsite în butoaie metalice, în fântână și în frigider. La această oră bărbatul este audiat de anchetatori.Prima dintre fete, Mihaela, a dispărut în 14 aprilie, iar cea de-a doua, la trei luni distanță, pe 24 iulie. Cea de-a doua, Alexandra, era din comuna Dobrosloveni și se întorcea acasă, în Caracal, de la liceu.