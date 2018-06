Detalii terifiante despre familia care a murit la Rovinari, in urma asfixierii cu gaze

Cei trei au fost gasiti morti in garsoniera pe care o detineau in Rovinari. Venisera de cateva zile in Romania pentru a participa la o nunta. Marius si Dana lucrau in Anglia de mai multi ani.Cei doi au fost gasiţi in baie, in timp ce Alexandra zacea pe jos in camera. Cei trei locuiau in Marea Britanie si venisera in ţara pentru nunta fratelui Danei. Mama femeii este ingrozita de cele intamplate si nu isi revine din soc.