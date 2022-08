Diana Sosoaca, executata silit. Seful ANAF: "Are un compoartament de rau platnic"

Diana Sosoaca are din nou probleme. Senatoarea a fost executata silit pentru ca refuzat sa isi plateasca taxele si impozitele. Seful ANAF a declarat ca Diana Sosoaca trebuie sa respecte legea si este obligata sa isi plateasca datoriile catre stat.Din acest motiv, senatoarea este executată silit prin poprirea conturilor bancare şi emiterea unei adrese către Senat, prin care i se solicită să i se reţină, aşa cum prevede legea, o treime din indemnizaţie.„ Doamna Şoşoacă are de achitat nişte obligaţii la bugetul de stat şi, din păcate, are un comportament ca orice alt contribuabil rău platnic. În loc să îşi achite obligaţiile pe care le are, inventează duşmani şi lansează şi scenarii fanteziste de multe ori că cineva are ceva cu dumneaei. Eu am spus-o şi o repet de fiecare dată: Din punct de vedere al ANAF-ului, impozitele şi taxele nu au culoare politică. Doamna senator Şoşoacă pentru noi este un contribuabil ca oricare altul”, spune şeful ANAF.