Diana Sosoaca, in doliu: "Unchiul meu a fost omorat intr-un spital din Bucuresti"

“Unchiul meu a fost omorât în spital din București. A făcut AVC, l-au internat și dintr-o dată mi s-a spus că e intubat la secție ATI Covid. Din păcate, eu nu am putut face mai mult decât să stau pe capul lor și să-i prelungesc viață cu o săptămâna. Apoi am primit informația că, după ce au ieșit la iveală aceste informații, s-a stabilit următorul protocol: intră în secția ATI Covid un singur doctor sau o singură asistență, că să nu existe martori”, a afirmat avocata.Diana Sosoaca aduce acuzatii extrem de grave medicilor din sectiile ATI si il critica dur pe seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.“Unii au plecat în privat, alții nu mai fac nimic, au conștiința încărcată, mi-au spus că fără să vrea au omorât oameni. Acum trăiesc din ce au agonisit.Mama mea e medic și nu a vrut să comenteze aceste lucruri, a spus că nici nu vrea să audă de acești medici care omoară. Pentru că odată ce aplici acel protocol, deși tu ai obligația să faci toate diligențele pentru a-ti salva pacienții, ești vinovat. Mama îl cunoștea pe Raed Arafat și a avut o dispută cu el anul trecut, după care mi-a spus că nu își închipuia că un om se poate schimba în asemenea mod. Și la fel a spus și doamna Monica Pop. Eu am solicitat în nenumărate rânduri că parchetele să se autosesizeze, pentru că au apărut o mulțime de mărturii ale aparținătorilor unor pacienți care au murit și au fost declarați de Covid”, a declarat Diana Șoșoacă, potrivit sursei citate.