Dieta rapida dupa Paste. Slabesti 3 kilograme in doar patru zile

Ai exagerat cu mancarea in perioada sarbatorilor pascale si te-ai ingrasat cateva kilograme? Cori Gramescu a explicat cum putem slabi dupa Paste, in doar 4 zile cu ajutorul unei diete de detoxifiere. Dieta de detoxifere este bazata pe legume de sezon, nuci, lactate naturale si 4L de lichide pe zi.Pe perioada dietei, se elimina complet cafeaua, alcoolul si... ideal fara tutun! Lichidele recomandate sunt apa plata, ceai de urzici, ceai detoxifiant, suc de iarba de grau si suc de sfecla rosie. Exercitiile fizice sunt obligatorii, astfel incat sa se mentina tonusul muscular si sa se reduca stratul adipos. Exercitiile cardio sunt bune pentru eliminarea grasimii de pe corp, iar exercitiile de rezistenta si forta pentru cresterea masei musculare.: Salata dintr-o jumatate de avocado, o rosie, un ardei gras si salata verde creata, din belsug. Adaugati o lingura de ulei de masline si putina zeama de lamaie: un iaurt natural, de maximum 2% grasime: un bol de supa cruda de rosii (rosii, telina apio, ardei rosu, apa) si o salata energizanta cu germeni de alfalfa (salata verde mix, ardei vere, seminte de dovleac crude, rosii cherry, o lingura de ulei de masline, zeama de lamaie. Germenii de alfalfa se gasesc in plafare si in magazinele de produse BIO.: 30g migdale/caju/nuci crude.: quinoa de primavara (2 linguri quinoa fiarta, 2 rosii taiate cuburi, un ardei gras taiat cuburi, 2 legaturi de patrunjel verde tocat marunt, zeama de lamaie). Se amesteca legumele, se decoreaza cu cateva Frunze de patrunjel verde, o fleie de lamaie sau lime si se stropeste cu putin ulei de masline extra virgin.

Articole recomandate

Ce se intampla cu sufletele celor care mor in Saptamana Luminata Săptămâna Luminată este o saptamana plina de semnificatii si traditii. Se spune ca in saptamana dupa Paste, sufletele celor care mor ajung direct in Rai, indiferent de pacate pe care le-au savarsit de-a lungului vietii. In Saptamana Luminata oricine este primit in

Medicul Carmen Dorobat, despre cum se poate preveni hepatita misteriosa care se raspandeste la copii Medicul Carmen Dorobăț, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, a explicat care sunt principalele simptome ale hepatitei severe, cu origine necunoscuta, care se raspandeste agresiv in randul copiilor. De asemenea, medicul a explicat care este principala masura

Cea mai puternica rugaciune a parintelui Arsenie Boca In momentele in care te afli la necaz si treci prin greutati, este bine sa te intorci si catre credinta. Una dintre cele mai puternice rugaciuni ale parintelui Arsenie Boca , care a fost interzisa in perioada comunismului, are efecte uriase asupra sufletului. Se spune ca rugaciunile lasate de

Cea mai batrana femeie din lume a murit. A invins de doua ori cancerul Cea mai batrana femeie din lume a murit la varta de 119 ani. Este vorba despre o femeie din Japonia, care s-a nascut 2 ianuarie 1903, în departamentul Fukuoka, în acelaşi an în care fraţii Wright au realizat primul zbor cu motor iar Marie Curie devenea prima femeie