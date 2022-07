Dieta Simonei Halep. Ce mananca zilnic sportiva ca sa se mentina in forma

La 30 de ani, Simona Halep este într-o formă fizică desăvârșită, iar asta o demonstrează din plin parcursul ei competițional. Chiar dacă își permite și mici plăceri vinovate, tenismena urmează totuși o dietă foarte riguroasă în timpul antrenamentelor de dinaintea turneelor. Iată cum reușește să se mențină în formă!Cum proteinele și carbohidrații sunt nelipșiți din alimentația unui jucător de tenis, nici Simona Halep nu face excepție. Sportiva are însă și câteva plăceri vinovate, pe care și le permite după competiții.Alimentația ei zilnică diferă însă de cea din perioada turneelor. De exemplu, în timpul competițiilor de la Montreal, tenismena le-a dezvăluit fanilor cum arăta meniul ei zilnic, acesta fiind destul de consistent.Am avut acelaşi mic dejun timp de zece zile la hotel. Ouă jumări şi un croissant cu ciocolată. La prânz, paste cu pui – foarte plictisitor. Seara, am avut peşte, pe care nu-l mănânc în mod normal, dar în această săptămână l-am avut în fiecare zi. Cheesecake la desert în fiecare seară şi a mers destul de bine. Am avut desert în fiecare zi, nu mi-a lipsit. Mă face să mă simt mai bine', a dezvăluit sportiva.