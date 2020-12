Dior Sauvage: un cadou de Craciun cu care nu poti da gres

Acest parfum este unul dintre parfumurile pe care femeile le plac cel mai mult, așa că devine cadoul ideal pentru bărbații cărora le place să seducă. De asemenea, este perfect dacă vrei să-l dai partenerului tău, până la urmă vei fi cel care se va bucura cel mai mult de mirosul său.Christian Dior Eau Sauvage de-a lungul anilor a devenit un clasic, este un parfum din familia olfactivă orientală cu o inimă de lavandă, piper, anason stelat și nucșoară și note de bază de ambroxan și vanilie, care este foarte masculin și atractiv.Dior Sauvage aflat în prezent pe piață este o versiune revizuită a parfumierului François Demachy a primului parfum masculin Christian Dior, un parfum lansat în anii șaizeci care a devenit o icoană a mărcii.Dacă există un parfum masculin care ne-a pătruns pe toți prin ochi, chiar mai mult decât prin nas, este Sauvage, unul dintre cele mai noi parfumuri create de Dior. Sauvage este parfumul lui Johnny Depp. De altfel, celebrul actor american este și imaginea acestui parfum, prezent în majoritatea reclamelor Sauvage de după lansare.François Demachy, nasul din spatele acestei esențe, nu a fost foarte inovator atunci când a venit momentul să creeze un parfum care, datorită numelui și imaginii sale, evocă contrariul. Cu un fundal lemnos și note citrice și picante, semnul său principal este Ambroxanul chihlimbar și, mai presus de toate, bergamota calabrană.De fapt, acest ultim ingredient este cel care dă corp, scânteie și atracție unui parfum conceput pentru bărbați de toate vârstele: de la 50 de ani ca Depp însuși până la tineri atrași de magnetismul neîndoielnic al actorului.Poate de aceea firma menține absolutul de vanilie, un clasic în parfumerie care poate ajunge să domine rezultatul, dar foarte bine nuanțat de restul componentelor, care îi conferă prospețime și, în cele din urmă, rebeliune.Rezultatul este un parfum Dior care se răzvrătește împotriva regulilor mai puțin decât promulgă, dar al cărui parfum și design merită o nișă în vestiarele pentru bărbați. Desigur: știind că Depp a fost, este și va fi mai sălbatic decât colonia sa, potrivit pentru un spectru larg de clienți.- Este un parfum seducător. Pe diferite site-uri web în care cumpărătorii comentează, există mai multe persoane care se referă la colonia Dior în acest fel. Aproape toți se referă la bărbați tineri adulți care nu au obiceiul de a purta parfumuri și pe care această creație Dior pare să-i fi convins. Acest lucru pare să susțină ceea ce spuneam mai devreme despre un public țintă larg (și poate un anumit conservatorism cu privire la așteptările create).- Nu acaparează. O altă trăsătură care place clienților este netezimea sa caldă. Este adevărat: nu miroase puternic, bergamota se combină minunat cu ingrediente lemnoase și chihlimbar pentru a obține un parfum cu siguranță masculin, dar care nu invadează restul propriilor spații.- Designul. Forma și aspectul sticlei pare să fi fost aprobat în unanimitate. Robust, sobru și întunecat, vorbește de puteri ascunse, de seducție și simplitate în același timp, de amestecuri imposibile și de secrete care vor ieși la iveală doar dacă lăsăm elixirul să-și părăsească închisoarea. Evident, nu este cel mai important lucru, dar dacă vorbim despre parfumerie înaltă, totul contează.- Aroma este de scurtă durată. Se pare că această catifelare care place multor persoane ajunge să se traducă în faptul că parfumul părăsește pielea relativ repede. Nu pare un obstacol de netrecut: dați-vă cu o cantitate mai mare, în zone mai strategice. Ceea ce cu alte parfumuri de bărbați cu vanilie în bază poate fi dezastruos, în acesta funcționează bine. Este ceea ce trebuie ca să fii sălbatic (sauvage).- Nu aduce nimic nou. Această opinie vine mai mult de la specialiștii în parfumerie decât de la clienți. Și are o bază, deoarece nu este un parfum revoluționar, cum nu s-a mai văzut. Pentru că ce este mai academic decât un absolut de vanilie? Cu toate acestea, amestecul său cu prospețimea strălucitoare a bergamotei, ingredientul androgin prin excelență, conferă parfumului lui Johnny Depp propria personalitate și rafinament.Dior Sauvage este, așadar, un cadou perfect pentru bărbatul sau bărbații din viața ta de Crăciun. Parfumurile sunt, în general, cadouri cu care greu poți da greș.În primul rând, un parfum este un cadou foarte practic. Apoi, este potrivit pentru toate vârstele. În plus, un parfum de calitate nu are valoare doar pentru conținutul său, ci și prin formă și design. Un parfum produce emoții și sentimente, evocând puterea inteligenței emoționale prin intermediul aromelor. Zilele de naștere, Crăciunul, zilele onomastice sunt ocazii perfecte pentru a dărui un parfum.