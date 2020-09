Directorul OMS: "Aceasta nu va fi ultima pandemie"

Potrivit lui Tedros Ghebreyesus, dupa coronavirus vor urma si alte boli grave, poate mult mai periculoase decat traim in prezent, iar statele lumii si autoritatile care le conduc au datoria sa ia de pe acum masuri de protectie.In cadrul unei conferinte de presa tinuta la Geneva, in Elvetia, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a facut o serie de declaratii controversate.„Aceasta nu va fi ultima pandemie. Istoria ne invata ca focarele si pandemiile sunt un fapt al vietii. Insa, cand va veni urmatoarea pandemie, lumea trebuie sa fie pregatita – mai pregatita decat a fost de data aceasta, in fata Covid-19!”, a declarat seful OMS in timpul unei conferinte sustinuta la Geneva, potrivit gandul.ro.