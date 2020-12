Dispozitivele viitorului care ne transforma stilul de viata

Într-o lume în care 61% dintre oameni dețin un dispozitiv inteligent, în care un poți accesa o platformă de online casino de pe mobil și în care 74% dintre cumpărători își caută produsele online, viitorul omenirii este strâns legat de tehnologie și inteligența artificială. Săptămânal, 76% dintre oameni interacționează cu dispozitive dotate cu AI, ceea ce înseamnă că omul modern pune accentul pe astfel de instrumente care îi simplifică stilul de viață. La ce ne putem aștepta în viitorul apropiat în materie de dispozitive AI și cum vor reuși acestea să ne schimbe stilul de viață – acesta este subiectul articolului nostru de astăzi!Din momentul în care a fost lansat primul terminal inteligent, viața noastră a devenit mult mai simplă. Căutarea informațiilor se realizează instant (zilnic, 77% dintre oameni utilizează telefonul mobil în acest scop), iar de la căutare și până la achiziționarea de bunuri prin intermediul platformelor mobile nu a mai fost decât un mic pas. Creșterea nivelului de accesibilitate a informațiilor și extinderea capacității benzilor de internet a condus la modificarea modului în care mulți dintre noi lucrează. Astfel, oamenii au început să lucreze mai mult de acasă – telemunca fiind una dintre modalitățile de lucru preferate de un număr din ce în ce mai mare de persoane.În 2020, numărul posesorilor de telefoane mobile era de 4,8 miliarde de oameni, în timp ce numărul deținătorilor de telefoane inteligente era de 3, 5 miliarde de persoane (în 2021, numărul lor se preconizează a ajunge până la 3, 8 miliarde de utilizatori). România are un nivel de penetrare al numărului de deținători de telefoane inteligente de 60, 2% din populație (11, 5 milioane de terminale). Evoluția tehnologiei favorizează simplificarea stilului nostru de viață, ceea ce înseamnă că vom beneficia de mai mult timp pe care să-l utilizăm în folosul nostru. Așadar, inteligența artificială nu doar că ne ajută să ne minimalizăm eforturile din viață de zi cu zi, ci ne oferă și acces la una dintre cele mai prețioase resurse: timpul.Încă de la prima aselenizare, oamenii și-au dorit să poată călători prin spațiu, iar acest lucru va fi posibil grație programelor spațiale dezvoltate de SpaceX, Virgin Galatic și Blue Origin. Roboții din filmele de anticipație și-au găsit corespondenți în realitate, așa că astăzi este posibil să interacționezi cu aceștia în diverse domenii. Mai mult decât atât, Sophia este primul robot AI care a obținut statutul de cetățean (Arabia Saudită), ceea ce spune foarte multe despre progresul tehnologiei. Orașe cu un design futurist, mașini care vor zbura și care vor folosi în procesul de alimentare energia solară captată prin panouri solare, trenuri cu super viteze (Hyperloop este primul prototip funcțional) și implementarea tehnologiilor AR și VR în viața oamenilor obișnuiți sunt doar câteva dintre lucrurile posibile în numai câțiva ani.Dispozitivele mobile se vor transforma complet – din terminale fizice în instrumente cu ecrane holografice ce sunt capabile să ofere interacțiune cu utilizatorul. Imprimatele 3D au depășit granițele utilizării inițiale, astfel că acum sunt folosite inclusiv la generarea de mâncare, diverse piese pentru automobile și multe altele. Transportul de mărfuri va fi efectuat cu ajutorul camioanelor fără șofer, unele dintre acestea fiind deja în faza de testare (compania TRL – Transports Research Laboratories ocupându-se de implementarea acestei soluții în realitatea imediată).Nivelul de interacțiune al dispozitivelor AI tinde să fie maxim: periuțe de dinți care colectează și transmit datele obținute în timpul sesiunilor de periaj direct medicului stomatolog, oglinzi de baie care ne monitorizează starea de sănătate sau frigidere care comandă singure – toate sunt la doar câțiva pași de noi. Iar până la următorul pas nu mai este decât foarte puțin: dispozitivele care folosesc Li-Fi în locul Wi-Fi-ului clasic. Tehnologia bazată pe spectrul luminii vizibile va folosi avantajul acestui spectru (de 10,000 de ori mai larg decât cel al undelor radio) pentru a efectua transmisiuni de date cu volume mari la super viteze. Ritmul nostru de viață va beneficia de pe urma avantajelor oferite de tehnologie – Clean Closet – program de scanare a conținutului șifonierului pentru identificarea hainelor cu urme de murdărie - Eight by Luna – cuvertura inteligentă care monitorizează calitatea somnului – Bediator – caloriferul care are și rol de pat sau Air Globe – purificatorul de aer care simulează atmosfera din încăpere înainte de a purifica aerul în cel mai folositor mod. Astfel de exemple sunt din ce în ce mai numeroase și evidențiază un singur lucru: dispozitivele viitorului ne simplifică stilul de viață, oferindu-ne maximul de confort!